Американский актёр Кевин Спейси вернулся к съёмкам после скандалов о домогательствах.

Так, в 2017 году Спейси был обвинён в изнасиловании со стороны его коллеги. После этого ещё 15 человек заявили о домогательствах со стороны Спейси, однако никто так и не сумел предоставить убедительных доказательств. За прошедшее время карьера актёра сильно пострадала. Так, он был уволен из популярного сериала «Карточный домик», и его роль в фильме «Все деньги мира» передали другому актёру, и фильм пришлось переснимать. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства.

Недавно папарацци заметили Спейси вместе с актрисой Стефанией Рокка в одном из ресторанов Турина. Как отмечается, они участвуют в съёмках фильма «Человек, который нарисовал Бога». Спейси сыграет в этом фильме роль полицейского.

Недавно актриса Лариса Лужина, комментируя скандал с Еленой Прокловой, заявила, что её домогались в юности. Это произошло, когда она участвовала в кастинге.