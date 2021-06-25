Россия действовала против британского эсминца Defender слишком уж мягко, считает политический обозреватель Яков Кедми. Он уверен, что не нужно было делать никаких предупредительных выстрелов. После игнорирования требований сменить курс российские корабли имели полное право открыть огонь по кораблю.

По мнению Кедми, никаких ответных действий и уж тем более вооруженного столкновения с НАТО после этого не последовало бы. Россия имеет полное право пресекать любые нарушения границ своих территориальных вод. Если бы эсминец вдруг рискнул стрелять в ответ, его следовало потопить безо всяких лишних разговоров.

Эксперт заявляет, что подобные провокации нужно пресекать в зародыше. К примеру, повреждать корабль, полностью обездвиживать его и доставлять на базу ЧФ РФ в Севастополе. Там оформлять все необходимые документы.

При этом совершенно не стоит опасаться, что Лондон объявит Москве войну. Уже через 15 минут после этого Британские острова смоет в море и никакие Соединенные Штаты даже не успеют их спасти, потому что американские ракеты просто не долетят за это время до России.

Кедми уверен, что Североатлантический альянс вряд ли бы рискнул вступиться за Великобританию. Он не очень хочет связываться с Россией, да и зачинщиком инцидента стал именно Лондон, что прекрасно видит любой здравомыслящий натовский чиновник.