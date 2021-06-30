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Министерство инфраструктурного развития и индустрии Казахстана заявило о работе над контрактом с Россией на поставку военной техники. В настоящий момент известно, что государство намерено купить у РФ зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2К». Количество техники пока не раскрывается.

Напомним, что «Тор-М2К» предназначен для противовоздушной обороны. Эти ЗРК способны обнаруживать и сбивать не только самолеты и вертолеты, но еще и беспилотные аппараты, баллистические ракеты, авиабомбы, противолокационные боеприпасы и прочее.

Каждый комплекс оснащается восемью ракетами для поражения целей на высоте от 100 до 10000 метров, находящихся на расстоянии до 16 километров.

Минобороны Казахстана также намерено приобрести у РФ другие виды вооружений, но ни количество, ни технические характеристики оружия не разглашаются. Приобретение ЗРК «Тор» позволит усилить противовоздушную оборону страны, в которой сейчас используются российские комплексы «Бук».

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