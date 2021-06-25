Эсминец HMS Defender шел вдоль берегов Крыма с максимальной скоростью 30 узлов, поэтому российские снаряды его не повредили, заявил капитан корабля Винсент Оуэн. Он также отметил, что предупредительные выстрелы он слышал.

Капитан рассказал, что огонь открывал один из двух сторожевых кораблей. Он отметил, что впервые так близко подошел к российскому побережью и никогда не сталкивался с Береговой охраной РФ,

Некоторые подробности инцидента раскрыл и журналист Марк Никол, представляющий издание Daily Mail. Он заявил, что капитан по радио постоянно напоминал своей команде придерживаться легенды.

Позже выяснилось – она заключалась в том, что эсминец идет в украинских водах, ничего не нарушает. В то же время капитан сразу же заявил, что это не поможет – российские корабли и авиация все равно заставят экипаж сменить курс всеми доступными способами. Что в конечном итоге и произошло.