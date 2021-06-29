Британские СМИ в понедельник заявили, что эсминец Defender вполне мог бы справиться с двумя десятками российских бомбардировщиков Су-24. Однако военный аналитик Константин Сивков не согласен с такой постановкой вопроса.

Он отмечает, что имеющаяся в распоряжении британского эсминца система противовоздушной обороны вполне способна справиться с двадцатью самолетами. Но с российскими Су-24 этот номер вряд ли пройдет. Все дело в том, что на его борту имеется мощный комплекс радиоэлектронного подавления, который в один миг «запудрит» хваленой английской РЛС «мозги».

Кроме того, бомбардировщик несет противорадиолокационные бомбы X-58 и противокорабельные X-31. И те, и другие способны разнести эсминец на запчасти по всей акватории Черного моря. При этом эсминец даже не сможет нанести ответный удар, так как вооружен зенитными ракетами малой дальности.

Сивков отмечает, что британские СМИ привели ситуацию, которая вполне может возникнуть в идеальных условиях. Но реальность такова, что Су-24 гораздо сильнее и обладает способностью защищаться от атак боевого корабля.