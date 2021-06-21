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Авторы Телеграм-канала «Военный осведомитель» отследили ситуацию у российских границ по мониторинговому сервису Flighradar и сообщили сразу о двух разведывательных самолетах ВВС США, появившихся сегодня рядом с Крымским полуостровом.

Непосредственно у Крыма появился противолодочный самолет Р-8А Poseidon, который называют лучшим разведчиком мира из-за установленного на борту оборудования для РЭР.

Второй самолет некоторое время кружил на границах с Кубанью. Его идентифицировали как Boeing RC-135V, используемый американскими ВВС для проведения разведывательных операций.

Оба этих самолета после завершения своей миссии взяли курс на Средиземное море. Границ воздушного пространства России они не пересекали.

Также канал сообщает еще об одном разведчике ВВС США, который сразу направился к сирийским берегам, где располагается российская военно-морская база Тартус.

Напомним, что Соединенные Штаты неоднократно заявляли о важности Черноморского региона и о необходимости усиливать здесь военное присутствие НАТО.

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