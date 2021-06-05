Российский разведывательный корабль «Карелия» не просто так курсировал у Гавайских островов. Его целью было получение информации о новейшей американской ракете SM-6 Dual-II, испытания которой проводились как раз в этом районе. И эту задачу он скорее всего выполнил безупречно, считает японский военный обозреватель Дзюна Китамура.

В своей публикации в издании JB Press эксперт пишет, что российский корабль оснащен оборудованием для радиотехнической и телеметрической разведки. Которое вполне могло перехватить требуемые данные как перед испытаниями, так и после их начала. Российские спецслужбы получили всю необходимую информацию, которая сейчас будет тщательно анализироваться.

Корабль перехватил данные не только о ракете, но еще и о системе Aegis, с которой Соединенные Штаты связывают большие надежды в области противоракетной обороны. Кроме того, неподалеку от Кауаи, где находилась Карелия, располагается штаб командования Тихоокеанского флота и корабли с баллистическими ракетами, о которых России удалось узнать много нового и интересного.