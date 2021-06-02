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Тель-Авив на следующей неделе обратится к Соединенным Штатам за военной помощью в размере 1 миллиарда долларов. Об этом на пресс-конференции заявил сенатор Линдси Грэм, который встретился с израильским лидером Биньямином Нетаньяху.

Он пояснил, что миллиард долларов Израилю нужен для закупки новых ракет для комплекса «Железный купол», который защищал страну во время обстрелов со стороны палестинских радикалов.

Напомним, что Соединенные Штаты и без того весьма активно спонсируют Тель-Авив. На вооружении Израиля имеются истребители и бомбардировщики, бронетехника и боеприпасы, которые США регулярно поставляют в качестве военной помощи. Кроме того, Вашингтон ранее выделил Тель-Авиву 63 миллиарда долларов, которые ушли на закупку оружия и техники для защиты от ХАМАС.

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