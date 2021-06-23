Вновь избранный президент Ирана Ибрахим Раиси твердо считает Израиль врагом своей страны. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры по возобновлению ядерной сделки между Тегераном и Вашингтоном. Именно поэтому Тель-Авив просто обязан как можно скорее начинать всестороннюю подготовку к войне с Ираном, заявил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави.

Издание Breaking Defense сообщает, что в рамках подготовки Кохави уже провел встречу с американским высокопоставленным военным Марком Милли. На очереди – переговоры с другими представителями Пентагона и американских властей.

Ранее о возможной войне с Израилем говорил и Командующий КСИР Хоссейн Салами. Он высмеял действия еврейского государства под недавними обстрелами палестинских радикалов, а также указал на бреши в обороне Израиля. По словам Салави, в случае начала войны иранская армия обязательно воспользуется этими узявимостями.