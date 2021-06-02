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Армия обороны Израиля пошла на штурм сирийского объекта на Голанских высотах и уничтожила его взрывом, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Она отметила, что появление наблюдательного пункта, принадлежащего Сирии, было попыткой нарушить суверенитет страны.

Представитель Армии обороны Авихай Эдри заявил, что для Израиля главной целью является обеспечение безопасности своих граждан. Атака на сирийский объект и его уничтожение стал лишь одним из этапов на пути к цели.

Напомним, что Голанские высоты были оккупированы Израилем в конце 60-х годов. Тогда в результате 6-дневной войны Тель-Авив одержал победу над Сирией. В 1981 году он заявил, что высоты принадлежат Израилю, однако до сих пор это признали лишь Соединенные Штаты. В 2019 году это сделал бывший президент США Дональд Трамп. Не признает решение Израиля присвоить себе сирийские территории и Совет Безопасности ООН.

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