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Во время последних протестов в Мали в руках местных жителей все чаще появляются российские флаги. На это обратили внимание журналисты польского издания Defence24 и поинтересовались у директора аналитического центра IPSE Эммануэля Дюпюи, почему протестанты призывают Россию на помощь.

Напомним, что в 2020 году в Мали произошел военный переворот. Который, по словам Дюпюи, не принес желаемых результатов. Политическая и экономическая обстановка в стране остается напряженной, в ней царит сплошной хаос, с которым Франция, которая ранее имела инструменты влияния на африканское государство, совершенно не справляется.

Дюпюи приводит официальную статистику, согласно которой 60 процентов жителей Мали выступают против французского вмешательства в дела государства. То же самое происходит и в ряде других африканских стран. Францию обвиняют в том, что она преследует собственные экономические интересы, но на самом деле это не так. Она лишь пытается обезопасить себя и помочь в решении гуманитарных проблем, с которыми столкнулись Мали, Эфиопия и другие государства после переворотов.

На вопрос о российских флагах Дюпюи ответил, что в Мали нет какой-то организации, которая бы хотела избавиться от французской армии и заменить ее на российские войска. Однако отсутствие положительных изменений на протяжении года вынуждают людей искать другие варианты. Протестующие обращают взоры на конкурентов Франции и других западных государств.

Кроме того, в Африке, как и на Ближнем Востоке, бытует мнение, что именно Россия способна избавить страны от колониального прошлого и навести настоящий порядок. Однако в настоящий момент в Мали у РФ нет никакой внятной стратегии, что в дальнейшем может разочаровать протестующих.

В то же время Дюпюи отмечает, что как Россия, так и Китай, демонстрируют высокую активность в Мали и соседних африканских государствах. РФ, к примеру, намеревается поставлять в страну вертолеты Ми-35, а это означает и скорое появление инструкторов из России. Что является поводом для беспокойства для Франции. Также Москва проявляет активность в горнодобывающей и энергетической отраслях, имея вполне определенные экономические интересы в Мали.

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