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Масштабная инфляция в США, которую спровоцировали пандемия коронавируса и планы по финансовому стимулированию, принятые президентом Джо Байденом, бьет не только по ценам на основные товары и по уровню жизни американцев, но и по военным разработкам. На них теперь придется выделять гораздо больше денег, чем планировалось ранее.

Китайское издание Sohu, публикацию которого эксклюзивно перевел портал Discover24, обращает внимание читателей на процесс создания новейшей стратегической подводной лодки класса «Колумбия», на которую военным потребовалось дополнительных 600 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что теперь стоимость этой АПЛ выросла до 15 миллиардов.

Авторы статьи напоминают, что американский авианосец USS Ford, который всячески раскритиковали ВМС США, обошелся всего в 4,5 миллиарда долларов. При этом достаточно взглянуть на характеристики «Колумбии», чтобы понять – корабль АУГ гораздо эффективнее и полезнее в морском бою.

Подлодка разрабатывается на замену субмарин «Огайо», которые выработали свой ресурс. Она будет иметь водоизмещение в 20 810 тонн, ширину 13-метров и 171-метровую длину. В качестве вооружения конструкторы намерены использовать 12 торпед MK-48.

Главная особенность, на которую обращают внимание китайские эксперты – это стратегические возможности подводной лодки. Она будет иметь на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II, каждая из которых оснащена восемью управляемыми ядерными боеголовками.

Отмечается, что сегодня это наиболее мощное ядерное оружие подводного базирования. Ракеты способны поражать цели на расстоянии 12 000 километров и попадать в них с точностью до 90 м.

К другим особенностям эксперты относят длительный срок службы подлодок. Они рассчитаны как минимум на 42 года или на 124 патрулирования.

Почему ничем не примечательная подлодка с атомным реактором обойдется США так дорого? Все дело в том, что конструкторы оснастили ее новыми технологиями, не прошедшими еще обкатку на других морских судах. Это гидроакустическая система LAB с большой апертурой, водометный двигатель и электрический привод. Данные технологии будут доводиться до совершенства уже в процессе испытаний, поэтому разработчики могут и не уложиться в 15 миллиардов долларов.

Авторы отмечают, что только на проектирование АПЛ было потрачено более 6,5 миллиардов. По их мнению, если инфляция наберет обороты, то вложить в лодку придется гораздо больше, чем планировалось на первом этапе ее строительства.

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