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Сверхманевренность – то качество новейшего российского истребителя МиГ-35, которое позволит ему эффективно расправляться с самолетами четвертого и пятого поколений, выпускаемыми на Западе. Такой вывод сделал итальянский военный эксперт Маурисио Спарацин в издании Analisi Difesa.

Он отметил, что МиГ-35 станет достойной заменой устаревшим, но все еще боеспособным истребителям МиГ-29. Этот самолет, по мнению эксперта, превосходит не только французские Rafale, но и американские “летающие компьютеры” F-35. При этом отличная маневренность, позволяющая российской новинке выигрывать воздушные поединки с лучшими истребителями мира, является не единственной его особенностью.

Спарацин поясняет, что российские конструкторы оснастили МиГ-35 современной электроникой. И хотя самолет проигрывает по этому критерию американскому F-35, он все же выглядит на его фоне более мощным и эффективным в бою. Даже несмотря на то, что относится к поколению 4++.

МиГ-35 выигрывает у французских и американских самолетов по дальности действия. Конструкторы предусмотрели возможность его дозаправки в воздухе, что дает возможность продлить непрерывный полет без необходимости посадки.

Также Россия оснастила этот самолет новейшими видами вооружений и уникальной радиолокационной станцией PESA. Последняя обладает способностью не только своевременно обнаруживать истребители потенциального противника и сопровождать их, но и еще и создавать препятствия для вражеских систем РЭБ. То есть, подавить сигналы связи и навигации на МиГ-35 будет невероятно сложно.

Антенная решетка с пассивным электронным сканированием представляет собой продолжение знаменитых радаров «Жук», которые использовались на предыдущих моделях истребителей МиГ.

Автор отмечает, что впервые Россия представила МиГ-35 еще в 2007 году. С тех пор она разрабатывала его, но делала это слишком уж медленно, что можно объяснить недостатком средств.

В 2013 году Минобороны РФ все же вспомнило о новейшем истребителе и оформило заказ на 37 таких самолетов. В настоящий момент на этапе серийного производства находятся 8 воздушных машин. Еще шесть продолжают проходить испытания, каждый раз демонстрируя полное соответствие заявленным характеристикам.

По мнению автора, истребитель станет отличной заменой не только МиГ-29, которые безнадежно устарели, но и Су-30. Несмотря на то, что последние заслуживают уважения и демонстрируют высокие летные и боевые характеристики, МиГ-35 все же превосходит их практически по всем параметрам.

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