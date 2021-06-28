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Противостояние между Россией и Западом не просто продолжается, оно стремительно набирает обороты. Инцидент с эсминцем Defender показал, что Североатлантический альянс всегда готов организовать против РФ какую-то пакость. Впрочем, Москва в долгу не осталась, уверены авторы иранского издания Kayhan.

Они напоминают, что эсминец вторгся в территориальные воды России и проигнорировал предупреждения Береговой охраны о недопустимости своих действий. Именно поэтому одному из сторожевых кораблей пришлось открывать огонь. Кроме того, РФ задействовала бомбардировщик Су-24М, который произвел предупредительное бомбометание.

Авторы статьи также приводят слова замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Рябкова, который призвал европейских политиков к благоразумию. Он отметил, что в случае повторения подобных провокаций Россия будет вынуждена выполнять бомбометание не по курсу корабля, а по нему самому. И ответственность за это будет лежать на властях той страны, которая вторгнется в российские территориальные воды.

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