Ирак намерен сбивать турецкие беспилотники и истребители российскими ЗРПК «Панцирь-С1», имеющимися на вооружении ПВО страны. Такое заявление глава республики Бархам Салех сделал в ответ на участившиеся налеты авиации ВВС Турции.

По его словам, Анкара уже неоднократно наносила удары по территории Ирака в ходе операции против курдов. Она разрушает инфраструктуру страны и повышает градус напряжения в регионе. Истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon и разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar все чаще пересекают границы воздушного пространства Ирака.

Официальный Багдад заявил, что если операция продолжится, то и самолеты, и дроны, будут моментально уничтожаться комплексами «Панцирь». Эти ЗРПК, приобретенные у России, показали, что умеют расправляться с «Байрактарами» в Сирии, поэтому нет никаких сомнений, что и в Ираке у них все получится.