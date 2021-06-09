читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Индия решила раньше окончания срока аренды возвратить России подлодку «Чакра» проекта 971У «Щука-Б».

Как сообщается, причиной возвращения является взрыв баллона воздуха высокого давления. Об этом заявляет ТАСС, ссылаясь на источник из оборонно-промышленного корпуса.

Согласно имеющейся информации, взрыв произошел в прошлом году. Пострадали два корпуса субмарины, рядом с которыми был расположен баллон. Кроме того, взрыв серьёзно повредил гидроакустическое оборудование и радиоэлектронное вооружение.

Подлодку отремонтировали в Индии, затем её направили в Россию, при этом движение осуществлялось над водой. Как отмечается, субмарина была сдана в аренду в 2012 году. Пребывать в аренде подлодка должна была ещё несколько месяцев, но из-за аварии её вернули раньше.

Ранее мы сообщали, что Индия заключила с Россией контракт, в рамках которого получит зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Как указывается, в США эту новость приняли негативно.

Вам может понравиться

СМИ сообщили о высадке из поезда британских солдат вблизи российско-эстонской границы за пьянство

В информагентстве The Mirror сообщили, что рядом с российско-эстонской границей были задержаны и высажены 6 солдат Британии за пьяный дебош. Журналисты отмечают, что сотрудники поезда попросили британских военных не мешать

Defense News: ВМС США и Boeing впервые осуществили дозаправку в воздухе с беспилотного танкера

ВМС США провели первую в истории дозаправку в воздухе между пилотируемым самолетом и беспилотным заправщиком, при этом испытательный дрон MQ-25 Stingray, от компании Boeing осуществил свою миссию с самолетом ВМС

Юлия Волкова рассказала, что продюсер “Тату” заставлял её мастурбировать на камеру

Бывшие участницы группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина приняли участие в шоу «Осторожно, Собчак!». В частности, Волкова рассказала, что соглашалась на все требования продюсера группы. Так, несмотря на то,
  • Анна
  • 08.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 23 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C |