Индия решила раньше окончания срока аренды возвратить России подлодку «Чакра» проекта 971У «Щука-Б».

Как сообщается, причиной возвращения является взрыв баллона воздуха высокого давления. Об этом заявляет ТАСС, ссылаясь на источник из оборонно-промышленного корпуса.

Согласно имеющейся информации, взрыв произошел в прошлом году. Пострадали два корпуса субмарины, рядом с которыми был расположен баллон. Кроме того, взрыв серьёзно повредил гидроакустическое оборудование и радиоэлектронное вооружение.

Подлодку отремонтировали в Индии, затем её направили в Россию, при этом движение осуществлялось над водой. Как отмечается, субмарина была сдана в аренду в 2012 году. Пребывать в аренде подлодка должна была ещё несколько месяцев, но из-за аварии её вернули раньше.

Ранее мы сообщали, что Индия заключила с Россией контракт, в рамках которого получит зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Как указывается, в США эту новость приняли негативно.