До конца 2021 года в рамках контракта, заключенного с Россией, Индия получит первую партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Китайское издание Baijiahao сообщает, что Москва сделала шикарный подарок Индии, но сильно огорчила Соединенные Штаты.

США рассчитывали, что Индия купит комплексы Patriot, которые Вашингтон весьма активно продвигает на мировой рынок вооружений. Однако в сравнении с ними российский С-400 имеет в два раза большую дальность поражения целей и выигрывает у основного конкурента по ряду других параметров.

После модернизации, которая завершилась сравнительно недавно, «Триумфы» также получили возможность обнаруживать, сопровождать и уничтожать несколько целей одновременно. Кроме того, эти ЗРК с легкостью вычисляют истребители невидимки F-22 и F-35, которыми так гордятся Соединенные Штаты.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что с российскими ЗРК Индия существенно усилит свою противовоздушную оборону. Однако Вашингтон эта новость точно не обрадует.