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Успехи России в дипломатии, в военной и политической сферах зависят не только от профессионализма сотрудников Министерства иностранных дел, но и от действий подведомственных некоммерческих организаций как Россотрудничество, которое должно содействовать в распространении за рубежом объективного представления о современной РФ.

Рассказывающий о реформах и реорганизациях руководитель ведомства Евгений Примаков в реальности бездействует, что сказывается не только на общих усилиях РФ, но и на престиже страны на международной арене. Такая некомпетентность Россотрудничества играет на руку лишь другим странам, в том числе США и КНР, но не Москве.

Взаимовыгодное сотрудничество можно укрепить, но для этого нужна так называемая «мягкая сила», которой успешно пользуются американская и китайская стороны, но, как оказалось, не российская. Хотя организация, отвечающая за это, существует, но, похоже, работает только на словах.

«Мы сделали реорганизацию внутреннюю, чтобы у нас появились функциональные управления культуры, образования и науки, гуманитарных проектов и программ и содействие международному развитию и так далее. Имею в виду, что есть бэк-офис, который занимается юридическими вопросами, правовыми, финансовыми и так далее, а есть функциональное управление», — заявлял Евгений Примаков.

Если посмотреть сайт Россотрудничества, то ведомство «обновило» имидж РФ до баранок и кокошников. Конечно, интерес к русской культуре необходимо сохранять, но не жить прошлым. При этом теперь ясно, что на государственном уровне у России нет эффективных инструментов «мягкой силы».

Ведомство обязано создавать условия, которые поспособствую развитию сотрудничества с Россией. Страна успешно борется с терроризмом и добивается окончания многолетних войн, но дивиденды получают не причастные к событиям государства, поскольку Россотрудничество молчит.

«Мягкая сила — больше не является чем-то факультативным. Это важное направление комплексной работы государства. И при внушительном багаже дипломатических и военно-политических побед России последних лет, Россотрудничество по-прежнему только имитирует какую-то деятельность, возя какие-то группы в Эрмитаж и обратно», – завершили аналитики издания «Новый день».

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