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Командование НАТО отлично знает, что в случае любой провокации на море, в воздухе или на суше ее инициатор будет оперативно нейтрализован. Поэтому от американского эсминца «Лабун», который идет в акваторию Черного моря, никаких провокационных действий ожидать не стоит, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он напомнил, что на борту USS Laboon находится система противоракетной обороны Aegis с ракетами «Томагавк», представляющими серьезную угрозу для РФ. Однако появление этого эсминца в Черном море – не более, чем показательные выступления Североатлантического альянса. Он демонстрирует «солидарность с Украиной», но никогда не решится на какие-либо серьезные действия, уверен эксперт.

Эсминец скорее всего будет принимать участие в маневрах Sea Breeze, которые, по мнению генерал-полковника Леонида Ивашова, возглавляющего Академию геополитических проблем, станут одним из этапов создания плацдарма для давления на Москву. Также многие эксперты уверены, что под видом этих учениях НАТО намеревается перебросить на Украину целый арсенал современного оружия.

Еще одна причина, по которой «Лабун» вдруг вознамерился «обеспечивать безопасность» в Черноморском регионе – это подготовка фундамента для размещения на Украине военных баз НАТО с ядерным вооружением.

Действия Альянса лишь повышают градус напряженности в регионе. Но военный аналитик Игорь Коротченко все же уверен, что Россия готова дать жесткий отпор, если НАТО с Украиной вдруг «заиграются» и превратят учения в провокацию.

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