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Фильм «Турист» показал, с какими трудностями сталкиваются российские инструкторы в Центральноафриканской Республике. Кинолента отражает реальные события, произошедшие в ЦАР, которые интересны широкому кругу зрителей. Так картину оценил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин.

Современному кинематографу не хватает такого качественного материала, который удалось создать команде, работавшей над «Туристом», отметил эксперт. В фильме показана борьба африканской страны за мир и безопасность граждан, а также в нем отражено взаимодействие ЦАР с Россией. Благодаря россиянам, обучающим местную армию, в стране удалось наладить мирную жизнь.

«Нам это ближе к сердцу по религии, воспитанию, нравственным приоритетам, и мы несем эту идею добра в любую точку мира», – отметил Кошкин.

Инструкторы из РФ, которых западные журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера», работают на территории африканского государства по приглашению местного правительства. В рамках соглашения с Банги они организовали подготовку для новобранцев вооруженных сил, а также обучают младший командный состав.

Действия боевика проходят в Африке, где люди, уставшие от долгих лет разгула вооруженных банд, просто хотят спокойной и безопасной жизни. Группировки боевиков несут угрозу не только для мирного населения, но и для государственного строя ЦАР.

«Турист» создан адекватно тем событиям, о которых он снят — в жанре боевика. Фильм импонирует и отвечает запросам молодежи. Его сюжет характеризует внутриполитическую и геополитическую ситуацию в ЦАР, ярко и рельефно показывает взаимодействие африканских государств и Российской Федерации», – так политолог оценил актуальность «Туриста».

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