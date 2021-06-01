Соединенным Штатам придется разрабатывать новые истребители из-за управляемых ракет, появившихся на вооружении Китая и России. Эти боеприпасы гораздо опаснее всего того, что имелось в арсенале этих стран ранее, поэтому тактическая авиация Соединенных Штатов должна обладать «повышенной боевой стойкостью».

Такое заявление сделал заместитель начальника штаба американских ВВС Сэмюэл Клинтон Хиноут. В издании IISS он рассказал, что Россия ускоренными темпами проводит модернизацию управляемых ракет К-77M и Р-77-1. Несмотря на то, что пока они находятся в разработке, США уже сейчас надо готовиться к их появлению.

Что касается Китая, он уже принял на вооружение ракеты PL-15, оснащенные головкой самонаведения с активной фазированной антенной решеткой. Они базируются на истребителях Chengdu J-20 и могут поражать цели на расстоянии до 200 километров. Также КНР работает над PL-16 – более компактными, но от этого не менее смертоносными версиями предыдущих моделей ракет.