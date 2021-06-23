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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что из-за распространения коронавируса не исключается возможность принятия указа о новых ограничительных мерах. Об этом рассказала пресс-служба правительства Московской области.

Согласно его заявлению, в настоящее время сохраняется высокий уровень госпитализации людей, из-за чего врачам приходится работать в весьма напряжённом режиме. Воробьев подчеркнул, что если уровень заражения будет слишком высоким, то будут вводиться ограничения в публичных местах. Как он указал, этот вариант лучше, чем сокращать плановую медпомощь тем, кто в ней нуждается.

В Московской области находится 430 пунктов, где можно пройти вакцинацию. Часть из них работает в круглосуточном режиме. Вакцину на сегодняшний день поставили более 1,24 миллиона жителей Подмосковья.

Недавно член Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса в России идёт весьма медленными темпами. По её словам, это трудно чем-либо объяснить.

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