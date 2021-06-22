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Валентина Матвиенко, член российского Совфеда, отметила, что вакцинация на территории РФ идет крайне медленными темпами.

Согласно ее словам, Россия являлась первой страной, где был создан безопасный и эффективный препарат от коронавируса. В ней также были предприняты все необходимые меры, чтобы каждый гражданин страны смог привиться. Однако при всем при этом вакцинация населения продвигается очень медленно и это трудно чем-либо объяснить.

Российский сенатор отметила, что коронавирусная инфекция продолжает быстро распространяться во многих регионах страны, однако вакцинация до сих пор осуществляется на добровольной основе. Матвиенко считает, что полностью победить пандемию в РФ можно будет, когда прививку сделают 60-70 процентов россиян.

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