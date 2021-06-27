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Два патрульных катера грузинских ВМС, которые сейчас находятся в одесском порту, благоразумно обошли Крым стороной. Вполне вероятно, что они решили не напрашиваться на предупредительную стрельбу со стороны российских сторожевых кораблей.

Речь идет о патрульных катерах класса Island «Диоскурсия» и «Очамчира». Они проследовали с грузинской военно-морской базы в Батуми в украинский порт Одесса. Эксперты обратили внимание, что катера не рискнули заходить в закрытую Россией зону рядом с крымским полуостровом, чтобы не повторить инцидент с эсминцем ВМС Великобритании.

Грузия в этом году намерена принять участие в натовских маневрах Sea Breeze-2021, чтобы «отработать взаимодействие» с военнослужащими Североатлантического альянса. Как Тбилиси, так и Киев стремятся получить план действий по вступлению в НАТО от Брюсселя, однако тот не особо торопится предоставить им расширенные возможности для сотрудничества с блоком.

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