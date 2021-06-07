Французское издание Le Figaro опубликовало новость о новой форме сборной Украины по футболу, которую «украсили» силуэтом страны с Донбассом и Крымом, а также лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава». Действия Киева вызвали возмущение у читателей газеты.

Пользователи отметили, что Украина в очередной раз пытается протащить политику в спорт, что является недопустимым.

«Украинский режим — достойный продолжатель тех, кто рьяно сотрудничал с нацистами», – написал пользователь Vincent NETTER. Который также отметил, что из-за смешивания спорта и политики можно доиграться до отмены крупных международных соревнований.

Также большое количество читателей высказали мнение, что жители Крыма сами захотели воссоединения с Россией, поэтому все претензии Киева выглядят очень странно.

«Стоит ли напоминать о том, что решение о присоединении Крыма к России получило широкую поддержку местного населения, которое гораздо ближе к русской культуре», – отметил в своем комментарии Costa Raccaro.

Впрочем, были и явно антироссийские комментарии, в которых французы пытались доказать принадлежность полуострова Украине. Но на них метко ответил комментатор pokoupatel.