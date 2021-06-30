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Артем Довбик, игрок украинской сборной, в рамках матча с командой Швеции смог забить мяч в ворота соперников на последней минуте дополнительного времени – это сделало его наиболее поздним голом за все время существования чемпионата Европы.

Отмечается, что мяч оказался в воротах Швеции, когда на секундомере показывало следующее время: 120 минут 37 секунд. Предыдущий рекордный гол был забит известным футболистом из Франции Мишелем Платини (на 53 секунде 118-й минуты игры). В результате украинцы одолели своих соперников со счетом 2:1 и прошли в четвертьфинал.

Теперь украинской команде предстоит столкнуться с английской сборной.

Соответствующий матч должен будет пройти 3 июля. Он начнется ровно в десять часов вечера по Москве. В рамках нынешнего европейского чемпионата украинцы пока что проиграли только нидерландцам и австрийцам.

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