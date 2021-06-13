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Главврач Воскресенской первой районной больницы Юрий Райхман в интервью телеканалу «Искра-ВЭКС Воскресенск» рассказал о работе медучреждения в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечается, в последнее время фиксируется рост заболеваемости коронавирусом практически во всех регионах России. За прошедшие сутки в стране было выявлено более 14 тысяч случаев заболевания, что является рекордом с февраля.

По словам Райхмана, в их больнице полностью заполнены два инфекционных корпуса. В день выписываются 10-12 человек, но недавно в больницу поступило сразу 16 человек за сутки. Некоторым этим пациентам потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

Также врач заявил, что в больнице есть всё необходимое оборудование и медикаменты, а также будет развёрнуто ещё три реанимационных койки.

Ранее мы сообщали, что в Рязанской области появились мобильные бригады, которые будут вакцинировать население от коронавируса на рабочих местах. В настоящее время на территории региона работает 64 пункта вакцинации, из них 26 – мобильные.

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