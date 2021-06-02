читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия организовала инцидент с пассажирским лайнером Ryanair, а Украина является форпостом Европы в борьбе с «агрессией Москвы». Примерно так высказался в своем Facebook-аккаунте секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что в эпизоде с самолетом проглядываются «признаки операции российских спецслужб. Которые якобы регулярно организуют подобные провокации.

«… если этого не замечать, они будут двигаться дальше», – сделал прогноз глава СНБО.

Данилов отметил, что «остановить Россию» и в корне поменять ситуацию можно только в том случае, если Украина и Европа будут действовать сообща. Он также повторил слова президента Владимира Зеленского о том, что Киев сейчас «защищает всю Европу».

Напомним, что ранее Данилов заявлял о начале создания на Украине кибернетических войск, которые будут действовать в тесном сотрудничестве с такими же структурами в США и Европе. Также они защитят страну от угроз «опаснее ядерных ракет».

Вам может понравиться

Власти США приостановили аренду участков в заповеднике на Аляске под добычу газа и нефти

Американский президент Джо Байден сдержал свое предвыборное обещание и временно запретил передавать в аренду участки в Национальном арктическом заповеднике Аляски для добычи газа и нефти. Тем самым он отменил соответствующее

Политолог Марков: В течение нескольких месяцев Лукашенко признает Крым российским

В ближайшее время Белоруссия признает, что Крым является российской территорией, сообщил политический обозреватель Сергей Марков в интервью телеканалу «360». Он также пояснил, почему Александр Лукашенко не сделал соответствующего заявления во

Армения подняла истребители Су-30СМ неподалеку от турецкой границы

Всего в 10 километрах от турецких рубежей обнаружены армянские истребители Су-30СМ. Издание Avia.Pro сообщает, что цели, для которых эти самолеты были подняты в воздух, пока не сообщаются. Они совершают полеты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 2 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 2 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 16 °C |