Россия организовала инцидент с пассажирским лайнером Ryanair, а Украина является форпостом Европы в борьбе с «агрессией Москвы». Примерно так высказался в своем Facebook-аккаунте секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что в эпизоде с самолетом проглядываются «признаки операции российских спецслужб. Которые якобы регулярно организуют подобные провокации.

«… если этого не замечать, они будут двигаться дальше», – сделал прогноз глава СНБО.

Данилов отметил, что «остановить Россию» и в корне поменять ситуацию можно только в том случае, если Украина и Европа будут действовать сообща. Он также повторил слова президента Владимира Зеленского о том, что Киев сейчас «защищает всю Европу».

Напомним, что ранее Данилов заявлял о начале создания на Украине кибернетических войск, которые будут действовать в тесном сотрудничестве с такими же структурами в США и Европе. Также они защитят страну от угроз «опаснее ядерных ракет».