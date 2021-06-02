Использование иностранного сервиса видеоконференцсвязи Zoom влечет в себе серьезные риски перехвата информации западными спецслужбами. Именно поэтому госкорпорация «Ростех» разработала собственную ВКС, которая максимально защищена и заслуживает доверия пользователей.

Глава «Ростеха» заявил, что новый сервис создан на платформе IVA Technologies. Именно на ней проходят все онлайн-совещания в период ограничительных мер, связанных с пандемией.

По словам Чемезова, сотрудники госкорпорации не имеют права использовать на рабочей технике иностранные приложения для видеосвязи или передачи сообщений. Именно поэтому они пользуются возможностями платформы IVA.

Кроме того, Чемезов пояснил, что западные спецслужбы давно отслеживают Zoom и другие платформы для общения. Вся информация в них сохраняется, поэтому при необходимости можно поднять архивы и найти все, что нужно. Переход на отечественное программное обеспечение снимает подобные риски.