Ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» является не только самым крупным, но и наиболее могущественным боевом кораблем российского флота. Благодаря атомной силовой установке он имеет огромный запас мощности. Кроме того, в ходе модернизации его наделили инновационными технологическими решениями, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Он также отметил, что ядерная энергетика, используемая на российских ледоколах, должна внедряться и в строительство крупнотоннажных боевых кораблей. Она даст возможность сделать их энергонезависимыми, обеспечить комфортные условия для экипажей, а также повысить характеристики мощности.

Использование на кораблях атомных двигателей также дает возможность обеспечить экологичность и автономность флота. По этим показателям силовые установки превосходят остальные технологии, которые либо загрязняют окружающую среду, либо требуют постоянного пополнения запаса энергии.

Напомним, что ранее сообщалось о выходе «Адмирала Нахимова» в море к 2023 году. Именно к этому сроку должны быть полностью завершены работы по ремонту и модернизации крейсера.