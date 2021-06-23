Глава российского ГРУ Игорь Костюков заявил о проведении министерством обороны США отработки нанесения ударов по России.

Согласно его заявлению, на Аляске были проведены маневры Northern Edge вооружённых сил США. Как сообщил Костюков, ВС США проводили отработку нанесения ракетно-авиационных ударов по России. Также было проведено наступление с высадкой десантов с моря и воздуха.

Кроме того, Костюков заявил, что ежегодно в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится до 85 военных учений США. Это, как он считает, говорит о возрастании интенсивности военной подготовки ВС США.

Маневры Northern Edge проводились в мае, в них задействовали около 15 тысяч военных и 240 летательных аппаратов. Как было заявлено в Пентагоне, главной целью проводимых учений была работа над подготовкой военных сил в условиях, близких к боевым.

Недавно издание Military Watch заявило, что российские бомбардировщики Ту-95МС своими полётами над Аляской разоряют ВВС США. Как отмечается, своими полётами они вынуждают поднимать на перехват истребители F-22, а вылет этих самолётов весьма недешево обходится.