Иван Приходько, мэр Горловки, расположенной в ДНР, сообщил, что одна из горожанок была серьезно ранена в ногу в результате очередного обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

Согласно его словам, город находится неподалеку от линии разграничения, из-за чего по нему часто открывают огонь украинские силовики. В ходе одного из таких артиллерийских ударов, осколком снаряда была задета 52-летняя местная жительница. О ее текущем состоянии в настоящее время ничего неизвестно.

В СМИ напоминают, что весной текущего года обстановка в Донбассе значительно обострилась. Обе стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. Позднее Владимир Зеленский, лидер Украины, отметил, что армия страны должна стать наиболее мощной в Европе, если Запад не захочет помогать ей.