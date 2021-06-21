Скончался Максим Галстьян, являющийся гитаристом группы «Тату», а также основателем I.F.K. Информация об этом была опубликована на официальной странице группы I.F.K. в соцсети «ВКонтакте».

Галстьян создал группу I.F.K. в 1994 году, и стал в ней основным гитаристом. Кроме того, он являлся сопровождающим инструментального состава группы «Тату», и выступал вместе с солистками в 2003 году на Евровидении. Также он основал группу LaSkala в 2011 году.

Как было заявлено, Галстьян скончался в ночь на 21 июня. Официально его причина смерти не сообщается. Но можно предположить, что он скончался от коронавируса. На это намекает сообщение музыканта Романа Хомутовского, в котором он прокомментировал смерть Галстьяна и отметил, что «мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».

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