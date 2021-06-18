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Американские отставные генералы Панч Моултон и Фрэнсис Махон подвергли жесткой критике систему противовоздушной обороны страны. Они заявили, что имеющаяся в распоряжении Соединенных Штатов ПВО не способна справиться даже с северокорейскими ядерными ракетами, изготовленными «на коленке». Не говоря уже о российских и китайских боеприпасах.

Специалисты сообщили, что в КНДР сейчас имеется 50 баллистических ракет, но уже к 2027 году их число достигнет двух сотен. Кроме того, Северная Корея сейчас работает над вооружением несколько меньшей мощности, которое, по замыслу, будет выделяться высокой скоростью поражения целей.

Генералы отмечают, что у США сейчас имеется 44 противоракеты и никаких действий по увеличению арсенала или усовершенствованию перехватчиков не выполняется. К тому же 2027 году боеприпасы исчерпают свои возможности, так как не смогут справиться с перехватом северокорейских ракет, летящих на маршевой скорости.

По словам Махона и Моултона, Пентагону необходимо как можно скорее решать проблему. Для этой цели нужно создать эшелонированную ПВО, а также модернизировать противоракеты и увеличить их количество до максимально возможных значений.

Еще один шаг на пути к надежной защите от ядерных ракет КНДР, России и Китая – выведение на земную орбиту систем слежения, которые смогут не только обнаруживать пуски МБР, но и перехватывать управление над ними и корректировать курс.

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