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Эсминец Defender, вопреки хвастливым заявлениям британских СМИ, просто не успеет «потопить половину Черноморского флота». Потому как любое его агрессивное действие сразу же приведет к моментальному уничтожению корабля, уверен военный эксперт генерал Сергей Липовой.

Своими высказываниями о небывалой мощи эсминца Британия надеется несколько подкорректировать мнение международного сообщества о себе. Которое не очень-то бросилось защищать позицию Великобритании. Но такие заявления не вызывают ничего, кроме смеха.

Напомним, что после несостоявшейся драки, британцы размахались кулаками – они заявили, что Defender способен не только затопить половину Черноморского флота, но и сбить 20 российских бомбардировщиков. До Лондона еще просто не дошел смысл предупреждения РФ, который очень прост – в следующий раз корабль-нарушитель будет просто затоплен безо всяких предупредительных бомбометаний.

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