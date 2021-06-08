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4 июня состоялась 18-я премия Муз-ТВ, которая проводилась сразу за два года.

Мероприятие многим запомнилось скандалом, который устроил рэпер Моргенштерн. Так, он остался недоволен тем, что премию «Лучший исполнитель» получил Александр Ревва. Моргенштерн выбежал на сцену и потребовал провести народное голосование, однако ему отказали.

По словам гендиректора Муз-ТВ Захара Бабина, технология подсчёта голосов и выявления победителя неизменна уже несколько лет. Он отметил, что учитываются голоса и зрителей, и экспертов. Также Бабин пообещал в следующем году нанять аудитов, чтобы никто не сомневался в честности голосования.

Кроме того, Бабин рассказал, что после того, как Моргенштерн заявил о том, что собирается получить все четыре награды премии, было проведено несколько крупных DDoS-атак на сайт премии.

Недавно Диана Арбенина заявила, что больше не станет участвовать в премии Муз-ТВ. Она назвала премию парадом безвкусицы, и заявила, что мероприятие не имеет отношения к музыке.

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