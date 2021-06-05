Своими «миролюбивыми заявлениями» Североатлантический альянс отвлекает внимание России от подготовки к большой войне, уверены аналитики издания «Красная весна». Они пояснили, что слова, которые произносят представители НАТО перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сильно расходятся с делами.

Так, в конце мая Альянс заявил, что не считает Россию врагом. Практически сразу после этого в Европе начались учения «Стойкий защитник», на которых отрабатываются действия по развертыванию новых сил на границах с РФ, предназначенных для сдерживания условного противника.

При этом НАТО отмечает, что под противником совсем не подразумевается Москва. На фоне регулярно повторяющихся заявлений о «российской агрессии» это высказывание выглядит по меньшей мере странно.

О желании блока наладить отношения с РФ в мае заявляли и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и внешнеполитическое ведомство Португалии, и ряд других стран. Однако в Европе все чаще появляются стратегические бомбардировщики ВВС США, на границах с Россией по-прежнему разворачиваются новые подразделения, вооружение Альянса перебрасывается в Норвегию, где вполне может развернуться нешуточная битва за Арктику.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не оставил без ответа слова и действия НАТО, Он отметил, что Москва всегда открыта для сотрудничества, но во-первых, Альянс должен прекратить игнорировать российские инициативы, что он делает уже несколько лет, а во-вторых, диалог должен строиться на принципах равноправия сторон и быть предметным. Расплывчатые предложения о сотрудничестве только ухудшают ситуацию

Ответил на заявления НАТО и глава Минобороны Сергей Шойгу. Он высказался в том духе, что диалог диалогом, но без сдерживания Альянса на границах РФ не обойтись. И анонсировал создание новых 20 подразделений для ответа на агрессивные действия.