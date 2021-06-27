В ходе инцидента с эсминцем Defender в Черном море, Россия продемонстрировала готовность наносить удары по кораблям НАТО, пытающимся нарушить границы ее территориальных вод, пишут авторы издания Fox News. Они воспроизвели хронологию событий 23 июня, а также отметили позицию Британии, заявившей, что никто по ее кораблю не стрелял.

Авторы отмечают, что подобный инцидент произошел впервые со времен холодной войны. До этого ни один корабль Североатлантического альянса не пытался вторгнуться в российские воды, а РФ ни разу не открывала предупредительный огонь.

Это, по мнению экспертов, свидетельствует обо все возрастающем напряжении в отношениях между Россией и НАТО. Угроза вооруженного противостояния является достаточно серьезной, поэтому обе стороны должны быть готовы к возможному конфликту.

Пользователи сайта Fox News в основном отмечали слабость нынешней американской администрации. Так, в комментариях многие написали, что международное сообщество с нетерпением ожидало реакции США, однако дождалось только слов о «дезинформации русских».