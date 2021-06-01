На днях экипаж американского боевого корабля рассказал о загадочных неопознанных аппаратах, которые отслеживали все его перемещения. Моряки сообщили, что радар обнаружил сразу 14 таких объектов. При этом они заявляют, что речь не может идти о сбое в работе оборудования.

Представитель главного военного ведомства Соединенных Штатов Ник Поуп заявил, что это далеко не первый случай встречи моряков или пилотов с неопознанными летающими объектами. По его словам, необходимо срочно инициировать расследование, чтобы выяснить, что представляют собой эти НЛО.

Кроме того, эксперт считает, что неопознанные аппараты – это беспилотники, которые отправляют в разведку Китай или Россия. Но он не исключает также инопланетное происхождение летательных устройств.

Напомним, что в июне Пентагон собирается сделать доклад обо всех случаях встречи военнослужащих ВС с неопознанными летающими объектами. В преддверии этого события истории об НЛО все чаще появляются в американской прессе.