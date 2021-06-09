Страх Великобритании и других европейских государств перед российскими подводными лодками принесет Соединенным Штатам крупную прибыль. Журналист американского издания Forbes Лорен Томпсон рассказал, на чем именно заработают США.

Он напомнил недавнее высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о «загадочной подлодке» ВМФ РФ, которая внезапно всплыла в Ирландском море. Это не первое такое заявление. Ранее Уоллес неоднократно говорил о «кружащих» вокруг острова российских субмаринах.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», объясняет, что хотя РФ и несколько сократила оборонный бюджет с началом пандемии, она все же продолжает строить мощные и опасные подводные лодки. Оснащенные бесшумными двигателями и современным вооружением, они могут подкрадываться незаметно к боевым кораблям и создавать серьезную угрозу для них в случае боевых действий.

Именно поэтому Соединенные Штаты запустили программу патрульного самолета P-8 Poseidon. К ней уже присоединились Норвегия и Великобритания, которые больше остальных опасаются российских подлодок. Вполне вероятно, что их примеру последуют и другие страны.

Программа P-8 Poseidon позволила США создать 80 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, они уже получили крупные прибыли на продаже патрульных самолетов. И в дальнейшем они будут только расти. По той простой причине, что РФ продолжает строить новые подводные лодки, а Европа в страхе перед ними отчаянно нуждается в американских противолодочных самолетах.