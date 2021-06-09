читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страх Великобритании и других европейских государств перед российскими подводными лодками принесет Соединенным Штатам крупную прибыль. Журналист американского издания Forbes Лорен Томпсон рассказал, на чем именно заработают США.

Он напомнил недавнее высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о «загадочной подлодке» ВМФ РФ, которая внезапно всплыла в Ирландском море. Это не первое такое заявление. Ранее Уоллес неоднократно говорил о «кружащих» вокруг острова российских субмаринах.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», объясняет, что хотя РФ и несколько сократила оборонный бюджет с началом пандемии, она все же продолжает строить мощные и опасные подводные лодки. Оснащенные бесшумными двигателями и современным вооружением, они могут подкрадываться незаметно к боевым кораблям и создавать серьезную угрозу для них в случае боевых действий.

Именно поэтому Соединенные Штаты запустили программу патрульного самолета P-8 Poseidon. К ней уже присоединились Норвегия и Великобритания, которые больше остальных опасаются российских подлодок. Вполне вероятно, что их примеру последуют и другие страны.

Программа P-8 Poseidon позволила США создать 80 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, они уже получили крупные прибыли на продаже патрульных самолетов. И в дальнейшем они будут только расти. По той простой причине, что РФ продолжает строить новые подводные лодки, а Европа в страхе перед ними отчаянно нуждается в американских противолодочных самолетах.

Вам может понравиться

ДНР обвинила Украину в переброске на Донбасс РСЗО “Град”

В подконтрольном Киеву городе Славянске на Донбассе появилось 12 РСЗО «Град», сообщают представители пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Они отмечают, что реактивные системы залпового огня находятся на железнодорожной станции населенного

Японцы призвали власти отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина

Пока президент РФ Владимир Путин говорит о возможности вернуть два острова Японии, необходимо забирать их и не настаивать на четырех, считают японские пользователи сети. Так они прокомментировали высказывания российского лидера

Президент Армении Саркисян: Война в Нагорном Карабахе еще не завершена

Перемирие в Нагорном Карабахе не означает окончание войны, так как стороны еще не подписали мирный договор. Такое заявление сделал Армен Саркисян в ходе своего визита в Казахстан и встречи с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 9 июня – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 14 °C |