Американское издание Forbes опубликовало планы Пентагона по созданию «вертолета будущего». Его военное ведомство намерено создать в рамках программы, направленной на успешную борьбу с Китаем и Россией без увеличения оборонного бюджета.

В настоящий момент Пентагон выбирает один из нескольких представленных вариантов для замены вертолетов Black Hawk, поступивших на вооружение два десятилетия назад. Разработка винтокрылой машины будущего начнется сразу же после завершения этого процесса в 2022 году.

К основным требованиям, предъявляемым к новому вертолету, относятся увеличение дальности полета как минимум вдвое. Также планируется увеличить скорость винтокрылых машин и улучшить их маневренность.

Сейчас на рассмотрении армии имеются два варианта «вертолетов будущего». Это детище компаний Sikorsky R&D, которая работает в тесном сотрудничестве с «Боингом», и Bell/Textron.

Первая представила на суд Пентагона проект вертолета Raider X, представляющего собой уменьшенную версию Intrepid X. Эта винтокрылая машина, по замыслу разработчиков, должна выполнять разведывательные функции, а также оснащаться вооружением для нанесения ударов по противнику и участия в воздушных боях, если в этом возникнет необходимость.

Нечто подобное предложила и Bell/Textron, которая изначально презентовала использование технологии наклонного ротора, но затем от нее отказалась и представила классический, но все же гораздо более быстрый и маневренный вертолет.

Эксперты уже отметили, что и первый, и второй варианты вполне заслуживают звания лучшего разведывательного вертолета. Однако определиться с выбором между ними Пентагон пока не может.

Возглавляющий группу «Вертолет будущего» американский генерал Вальтер Рюген заявляет, что еще одним требованием к винтокрылым машинам является открытая архитектура. Они должны обеспечивать возможность быстрой модернизации, так как в последние годы тенденции постоянно меняются. И строить каждый раз новый вертолет – это дело слишком уж затратное. Поэтому лучше сразу создать открытую платформу, которая при необходимости сможет моментально приводиться в соответствие с новыми требованиями.

Кроме того, «Вертолеты будущего», как и любая другая современная техника, должны оснащаться сетецентрическими функциями, чтобы вести разведку или боевые действия в полном взаимодействии с иными боевыми системами, начиная от наземных беспилотным аппаратов и танков и заканчивая спутниками на орбите Земли.