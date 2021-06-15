Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится уже завтра. В Женеве уже предприняты все полагающиеся в таких случаях меры безопасности, вилла Grange охраняется со всех сторон, а сегодня или завтра в дополнение ко всему будет перекрыто и воздушное пространство. Вопросы вызывают лишь смысл этой встречи на высшем уровне и предмет переговоров.

Политолог Максим Соколов отмечает, что раньше подобные саммиты готовились на протяжении нескольких лет. Все заинтересованные стороны отлично знали, о чем на встрече будет идти речь, а также могли примерно предсказать, что лидеры скажут на совместной конференции уже после переговоров. Сейчас и сама пресс-конференция находится под большим вопросом, что вызывает сомнения в каких-либо важных решениях.

Вполне вероятно, что высокие договаривающиеся стороны просто засекретили темы для обсуждения и не планируют выносить их на всеобщий суд до момента окончания встречи. Но скорее всего все гораздо прозаичнее – никакие вопросы и проблемы вообще не обсуждались и переговоры закончатся вообще ничем.

По словам политолога, на это указывает сразу несколько признаков. Во-первых, совершенно ничего не изменилось в отношениях между двумя странами с того момента, как был назначен саммит. Риторика остается все той же – США нападает, РФ отражает удары. В том числе, посредством интервью западным телеканалам. Но конфронтация никуда не делась и нет никаких поводов полагать, что она исчезнет после переговоров.

Что на повестке дня

Владимир Путин неоднократно заявлял, что планирует поднимать вопросы стратегической стабильности, нормализации или хотя бы какой-то стабилизации отношений между США и Россией, борьбы с коронавирусной инфекцией и улаживания локальных конфликтов. Байден в это же время сообщил только, что намерен истребовать у оппонента ответа за вмешательство в выборы. То есть, не сказал ничего адекватного.

Именно поэтому приходится ориентироваться лишь на ту повестку, которую огласила одна из сторон. Из нее временно следует выбросить коронавирус, с которым и так всем все понятно. И рассмотреть оставшиеся пункты.

Отношения между Россией и США вряд ли изменятся в лучшую сторону. Во всяком случае главы государств сами демонстрируют это своими высказываниями. Они не особо стесняются в выражениях, да и стремления сменить конфронтационную риторику на более миролюбивую, в их заявлениях не видно. А это означает, что после встречи ничего не изменится. Запад продолжит пытаться вытеснить РФ отовсюду, откуда сможет. Используя все те же методы, которые не требуют даже элементарных доказательств.

Стратегическая стабильность – еще один вопрос, на который вряд ли будут найдены ответы. Хотя бы потому, что на саммите НАТО даже не дожидаясь итогов встречи, громко заявляют о появлении боеспособной армии фактически на границах с Россией. Кроме того, генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщает о новой концепции, в которой Москва из врага плавно превращается в «конструктивного партнера». То есть, НАТО просто демонстрирует, что от результатов переговоров в Женеве вообще ничего не зависит.

Еще один вопрос – это улаживание региональных конфликтов. Собственно, обсуждаться будет лишь один конфликт, связанный с Украиной и ее потугами вырвать у России еще немного денег. Речь о судебном иске на 20 миллиардов долларов, которые Киев совсем не прочь получить в виде компенсации за достройку «Северного потока-2».

При этом устраивать это судилище будет коллективный Запад, который вполне открыто подыгрывает Украине. В чем было несложно убедиться в прошлый раз, когда «Газпром» проиграл «Нефтегазу» на 90 процентов выигрышный иск.

По словам политолога, фон, на котором будет проходить встреча двух президентов, явно указывает на отсутствие каких-либо прорывных решений. Скорее всего, переговоры станут чисто символическими, а после них все пойдет своим чередом без каких-либо кардинальных изменений.