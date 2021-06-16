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Финансист Майкл Бьюрри, спустя 10 недель своего отсутствия, опубликовал в Twitter новую запись, в которой сообщил, что на рынке надулся самый огромный пузырь за всё время.

В своём сообщении Бьюрри поставил хештег FlyingPigs360. По мнению издания Business Insider, хештег стал своеобразной отсылкой к поговорке «Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиней режут». Также авторы издания указали, что Бьюрри раньше уже несколько раз критиковал инвесторов за жадность и спекуляции. Он считает, что они гонятся за слишком нереальной прибылью.

Как отмечается, Бьюрри в прошлом предсказал экономический кризис, который произошёл в 2008 году. Он стал прообразом одного из персонажей кинофильма «Игра на понижение». По словам финансиста, пока его не было в Twitter, подтвердились опасения насчёт спекуляций. Он указал, что на рынках в настоящее время существует «величайший спекулятивный пузырь всех времён».

Ранее мы сообщали, что России вложит практически 4 миллиарда рублей в строительство самого северного аэродрома РФ. Он будет расположен на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа.

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