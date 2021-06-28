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Инцидент с британским эсминцем наделал много шума, но эта провокация – лишь начало, уверен политолог Евгений Сатановский. Он считает, что НАТО будет продолжать провокационные действия, причем коснуться они не только Крымского полуострова.

По мнению эксперта, следующий инцидент стоит ждать вблизи Курильских островов. Они совершенно не интересуют Европу, однако являются объектом притязаний Японии. Которая в свою очередь много лет поддерживает союзнические отношения с Соединенными Штатами.

Сатановский полагает, что России необходимо задуматься над усилением обороны Курил. Все дело в том, что в распоряжении у Страны восходящего солнца имеется современный флот, который может без особых проблем осуществлять вылазки к Курильским островам. Япония – это не Украина, которая сильна только при наличии в акватории Черного моря иностранных боевых кораблей. У Токио есть хорошо вооруженные эсминцы, способные создать РФ немало проблем.

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