читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители парламента Эстонии сообщили о завершении расследования происшествия в Тапа, связанного с конфликтом между военными Британии и местными жителями.

Отмечается, что 31 мая были заслушаны объяснения представителей Минобороны, после чего было решено не применять никаких мер в отношении участников инцидента из Великобритании. При этом были заведены дела на местных жителей. Эстонские власти объяснили свое решение тем, что РФ якобы может использовать подобные происшествия для проведения дезинформирующей кампании.

В парламенте отмечают, что британские военнослужащие действительно вели себя не очень корректно в ходе отдыха на Севере Эстонии, однако данное происшествие не указывает на возможную эскалацию, поэтому не нуждается в ведении дополнительных мер.

Вам может понравиться

Супруга учёного из Уханя скончалась от коронавируса ещё до начала пандемии

Дэвид Эшер, который работал в Госдепе при Дональде Трампе, заявил, что супруга одного из учёных из лаборатории Уханя скончалась от коронавируса ещё в декабре 2019 года. Об этом заявляет издание
  • Анна
  • 31.05.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт прокомментировал первое убийство человека дроном

Денис Федутинов, специалист в сфере беспилотников, дал комментарий по поводу новости, в которой говорилось о том, что автономный дрон впервые самостоятельно убил человека. Согласно его словам, речь идет о совершенно

Дочь Сергея Шойгу объявила, что выходит замуж за спортивного блогера

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения на своей Instagram-странице сообщила о скором замужестве. Ксения опубликовала фотографию, продемонстрировав на руке кольцо. В подписи она указала, что теперь является невестой, а
  • Анна
  • 30.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июня – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июня – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июня – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 1 июня – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 1 июня – пасмурно, до 25 °C |