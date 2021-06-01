Представители парламента Эстонии сообщили о завершении расследования происшествия в Тапа, связанного с конфликтом между военными Британии и местными жителями.

Отмечается, что 31 мая были заслушаны объяснения представителей Минобороны, после чего было решено не применять никаких мер в отношении участников инцидента из Великобритании. При этом были заведены дела на местных жителей. Эстонские власти объяснили свое решение тем, что РФ якобы может использовать подобные происшествия для проведения дезинформирующей кампании.

В парламенте отмечают, что британские военнослужащие действительно вели себя не очень корректно в ходе отдыха на Севере Эстонии, однако данное происшествие не указывает на возможную эскалацию, поэтому не нуждается в ведении дополнительных мер.