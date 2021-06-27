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Черноморский флот РФ взял под наблюдение американский эсминец Ross, который вошел в акваторию Черного моря для участиях в маневрах Sea Breeze-2021. Национальный центр управления обороной сообщает также, что учения стартуют в ближайший понедельник.

Российский МИД уже назвал эти маневры провокацией Североатлантического альянса. В них примут участие более 30 боевых кораблей, принадлежащих странам НАТО и Украине с Грузией. Также к учениям привлекаются 5 тысяч человек личного состава, самолеты, вертолеты и беспилотники морской авиации.

Украина участвует практически во всех учениях НАТО в 2021 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на этот факт и поинтересовалась, чему можно учить страну, у которой во всех сферах совсем скоро начнется полный коллапс. Впрочем, такие действия Киева можно назвать попыткой отвлечь внимание граждан от экономических и других проблем.

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