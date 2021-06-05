На учениях «Грозный щит», которые проводит американский Шестой флот, зафиксирован перехват сверхзвуковой цели. Отличился французский эсминец Forbin, который использовал зенитную ракету Aster 30.

Журналисты издания Naval Today, которые внимательно наблюдают за очередными натовскими учениями, рассказали, что экипаж французского боевого корабля предварительно провел учебно-тренировочные пуски ракет, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо сложностей. После этого он атаковал сверхзвуковую цель и зафиксировал ее перехват.

Эсминец Forbin, согласно легенде учений, охранял одно из союзных государств от атаки противника. Средства ПВО корабля обнаружили противокорабельную ракету, которая двигалась на скорости около 3 тысяч километров в час. Авторы публикации сообщают, что она летела практически над поверхностью воды, но все же экипажу удалось ее найти и уничтожить точным выстрелом зенитно-ракетного комплекса.