читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На учениях «Грозный щит», которые проводит американский Шестой флот, зафиксирован перехват сверхзвуковой цели. Отличился французский эсминец Forbin, который использовал зенитную ракету Aster 30.

Журналисты издания Naval Today, которые внимательно наблюдают за очередными натовскими учениями, рассказали, что экипаж французского боевого корабля предварительно провел учебно-тренировочные пуски ракет, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо сложностей. После этого он атаковал сверхзвуковую цель и зафиксировал ее перехват.

Эсминец Forbin, согласно легенде учений, охранял одно из союзных государств от атаки противника. Средства ПВО корабля обнаружили противокорабельную ракету, которая двигалась на скорости около 3 тысяч километров в час. Авторы публикации сообщают, что она летела практически над поверхностью воды, но все же экипажу удалось ее найти и уничтожить точным выстрелом зенитно-ракетного комплекса.

Вам может понравиться

Украина намерена производить “отечественные” боеприпасы для гранатометов из импортных комплектующих

Глава военного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что Киев намерен рассчитывать исключительно на собственные силы и самостоятельно изготавливать боеприпасы для гранатометов, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ. Тут же он отметил, что

В США производят “гуманное оружие”, повышающее риск ядерной войны

Соединенные Штаты взялись за обновление своих ядерных боеголовок W76, используемых на МБР морского базирования. Военные эксперты уже заявили, что после модернизации они превратятся в «гуманное» оружие, которое убивает не всех,

Аксенов: Российские правоохранители собрали подробную базу данных о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Российские правоохранители осуществляют сбор информации о недвижимости и бизнес-деятельности чиновников с Украины, которые в своих выступлениях активно «борются» против российского государства, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что этих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |