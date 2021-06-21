В Мурманской области сотрудников определенных сфер деятельности обяжут вакцинироваться от коронавируса. Данную информацию сообщили в издании «Интерфакс».

В результате этот российский регион станет уже десятым по счету, решившим ввести подобные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. До этого привиться от COVID-19 обязали в Московской, Кемеровской, Ленинградской, Тульской и Тверской областях. Сделать прививку работники сфер услуг должны также в Петербурге и Москве.

Власти Сахалина и Ненецкого автономного округа тоже пошли на данные меры. Причиной этого решения стало увеличение числа зараженных. В настоящий момент времени в России вакцину получили около 12,7 миллиона человек.