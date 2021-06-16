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В последние несколько месяцев президент Украины Владимир Зеленский постоянно твердит, что страна готова к вступлению в Североатлантический альянс и постоянно это демонстрирует. На подобные высказывания обратили внимание читатели французского издания Le Figaro.

В комментариях многие отметили, что готовность Украины для вступления в НАТО – всего лишь фантазия Владимира Зеленского. На самом деле страна даже на собственных рубежах не в состоянии навести порядок. И ради Украины, которая в геополитическом плане ничего не значит для США, никто не будет постоянно перебрасывать натовские войска, чтобы защитить страну от мифической «российской агрессии».

Также пользователи прокомментировали заявление Зеленского словами, что только вступление в НАТО поможет Украине прекратить войну на Донбассе.

«Если Украина вступит в НАТО, то представители этой организации заявят, что российская граница приблизилась к натовской», — иронично заметил Ph d2.

Большая часть читателей заявляет, что ЕС и НАТО просто использовали Украину в своих целях. Как только она станет не нужна, о ней быстро забудут. И уж тем более не станут принимать в Альянс хотя бы потому, что на востоке страны продолжается территориальный конфликт.

«Украины не будет в НАТО до тех пор, пока она находится в напряженных отношениях с Россией. В Альянсе, к счастью, не станут рисковать конфликтом с Москвой», – подвел итог читатель под ником Gorshak.

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