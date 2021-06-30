Успешные действия российских ВКС в Сирии, которые в последние недели активно занимались уничтожением боевиков, вынудили президента Турции Тайипа Эрдогана просить о заключении нового соглашения о мире. Некоторые сирийские источники даже утверждают, что Москва и Анкара уже провели тайные переговоры по этому вопросу.

В результате целого ряда боевых операций российские силы ликвидировали целый ряд лидеров джихадистов, которых поддерживает Турция. Столь активные действия ВКС обеспокоили Эрдогана. Он начал требовать перезаключить мирное соглашение и вернуться к установлению в стране стабильности.

По мнению отдельных СМИ, Анкара уже договорилась с Москвой о перемирии, которое должно начаться сегодня. Однако официальная информация по этому поводу пока отсутствует, приходится довольствоваться лишь теми сведениями, которые поступают из открытых источников.